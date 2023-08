ufficiale Bologna, altro rinforzo per Motta. Dal Milan arriva Saelemaekers in prestito

Alexis Saelemaekers è un nuovo giocatore del Bologna, che ha depositate in questi minuti il suo contratto in Lega Serie A: il laterale belga ha firmato con i rossoblù, i quali lo accolgono in squadra in prestito.

Saelemaekers (24) chiude, almeno per il momento, la sua avventura col Diavolo con 140 presenze corredate da 10 gol (2 in Champions League) e 14 assist. Quella della società felsinea sarà la terza maglia in carriera per il giocatore dopo quella dell'Anderlecht e, appunto, del Milan.