Era nell'aria da qualche tempo, adesso è ufficiale: il centrocampista Edoardo Bove (21 anni) ha rinnovato il proprio contratto con la Roma, nuovo accordo per 5 anni. Ecco quanto reso noto dallo stesso club giallorosso sui propri canali di comunicazione:

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Edoardo Bove ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2028. “Questo rinnovo significa molto per me: sono entrato alla Roma che ero un bambino e ancora oggi mi emoziono nel ricordare il mio primo ingresso al Fulvio Bernardini”, ha dichiarato Edoardo. “Negli anni è cresciuta la consapevolezza del luogo in cui mi trovo e oggi desidero ringraziare la Società per gli strumenti che mi ha messo a disposizione e per l’opportunità di proseguire il mio percorso nella famiglia giallorossa”.

Cresciuto nel Settore Giovanile della Roma, Bove ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 9 maggio 2021 contro il Crotone. In giallorosso ha collezionato 66 presenze, con 4 gol all'attivo. “Edoardo incarna i principi che vorremmo sempre trasmettere ai ragazzi del nostro Settore Giovanile, perché indossa la maglia della Roma con senso di orgoglio e responsabilità in ogni momento della sua quotidianità, dentro e fuori dal campo”, ha commentato il General Manager dell'Area Sportiva, Tiago Pinto. “Assieme alle sue qualità tecniche, ha costantemente messo in luce spirito di sacrifico e devozione al Club ed è per profili come il suo che passa il futuro della Roma”.

Congratulazioni, Edo!".