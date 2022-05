ufficiale Cagliari, esonerati (e ringraziati) i collaboratori di Walter Mazzarri

All'indomani del comunicato dell'esonero di Walter Mazzarri, il Cagliari rende noto di aver esonerato anche tutti i suoi collaboratori che - a differenza di quanto accaduto ieri con Mazzarri - sono stati ringraziati per il lavoro profuso in questi mesi. "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, i collaboratori Claudio Nitti e Cristian Guerrini. Il Club li ringrazia per il lavoro fatto con professionalità e dedizione dal loro arrivo in rossoblù, a tutti l’augurio di un buon proseguimento di carriera".