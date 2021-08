ufficiale Cagliari, preso il portiere bosniaco Lolic. Giocherà nella Primavera

La formazione Primavera del Cagliari, guidata da Alessandro Agostini, è sempre più vicina al debutto stagionale domenica pomeriggio in casa contro il Lecce.

La società sarda ha provveduto ad ingaggiare un nuovo estremo difensore. Si tratta di Eldin Lolic (17), con doppio passaporto bosniaco e francese prelevato a titolo definitivo dal Saint-Etienne. Contratto già depositato, per Lolic si aprono le porte del campionato italiano, per età è convocabile anche nella formazione under 18 sarda.