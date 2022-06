ufficiale Carlitos Tevez si ritira: "Ho perso il mio più grande tifoso. Ora voglio allenare"

Carlos Tevez si ritira. A tredici mesi dalla sua ultima partita ufficiale con la maglia del Boca Juniors, l'attaccante argentino ha ufficializzato il suo addio al calcio: "Sono in pensione, lo confermo. Ho smesso di giocare perché ho perso il mio più grande tifoso e anche gli stimoli", ha detto in un'intervista rilasciata a una tv argentina l'ex giocatore di Manchester United, Manchester City e Juventus, che non ha ancora superato la morte del padre adottivo. "Adesso mi sto godendo la vita, la mia famiglia, i miei affari. Ho avuto tante offerte ma ci sono stati cambiamenti molto importanti per la mia famiglia. Da giocatore ho dato tutto quello che avevo. Sono più che sereno".

Un addio lungo un anno: "Nel 2021 mi sono detto: 'Non gioco più'. Ho chiamato il mio agente e gliel'ho comunicato, poi ho chiamato Riquelme (vicepresidente del Boca Juniors) e gli ho chiesto di organizzare la conferenza stampa. Ora vorrei allenare".