ufficiale dal campo alla panchina, Bocchetti guiderà l'Under 18 dell'Hellas Verona

Dopo la notizia di ieri, oggi anche l'ufficialità: l'ormai ex difensore Salvatore Bocchetti pochi giorni dopo aver appeso le scarpette al chiodo riparte subito con la carriera da allenatore. E lo farà proprio all'Hellas Verona. Questo il comunicato diramato questa mattina dal club scaligero.

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Under 18 gialloblù, per la stagione 2021/22, a Salvatore Bocchetti, già al Verona - in veste di calciatore - nella stagione 2019/20.

“Sono felice, dopo aver deciso di dare l’addio al calcio giocato, di poter intraprendere questa nuova esperienza professionale con il Verona, Club che ho apprezzato per serietà e organizzazione nella stagione in cui ho giocato in maglia gialloblù, la mia penultima da calciatore - commenta Salvatore Bocchetti -. Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Direttore Sportivo Tony D’Amico e il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta per la fiducia riconosciutami. Sono particolarmente entusiasta di questa nuova opportunità e pronto - come sempre - a dare il meglio di me stesso per dimostrare di essere all’altezza di questo incarico”.

Hellas Verona FC augura a Salvatore Bocchetti buon lavoro e le migliori soddisfazioni per questa nuova esperienza professionale".