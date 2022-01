ufficiale Empoli, Damiani si trasferisce al Palermo in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Samuele Damiani è un giocatore del Palermo. Il centrocampista classe 1998 arriva dall’Empoli dove ha trascorso le ultime due stagioni, in serie B e in serie A, dopo esser passato da Lucchese, Viterbese e Carrarese in serie C. Si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto.