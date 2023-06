ufficiale Falcone torna alla Sampdoria. Esercitato il controriscatto con il Lecce

Il futuro di Wladimiro Falcone non sarà al Lecce, nonostante il club salentino abbia esercitato il diritto di riscatto nei giorni scorsi. La Sampdoria ha infatti esercitato il diritto di controriscatto, come comunicato dal club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in essere con l’U.S. Lecce relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone. Il portiere tornerà dunque in blucerchiato a partire dal prossimo 1° luglio".

Questo invece il comunicato del Lecce di venerdì scorso: "L'U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Wladimiro Falcone dall'U.C. Sampdoria, che conserva il diritto di contro opzione a suo favore".