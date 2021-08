ufficiale Fiorentina, preso Nastasic a titolo definitivo dallo Schalke 04

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato di aver acquistato Matija Nastasic a titolo definitivo: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matija Nastasic dal Fussball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04. Nastasic, nato a Valjevo il 28 marzo del 1993, aveva già giocato in maglia viola appena maggiorenne, nella stagione 2011-12 e all’inizio della stagione 2012-13 collezionando complessivamente 29 presenze e 2 gol. Il calciatore serbo, che ha rappresentato la sua Nazionale in 28 occasioni, ha inoltre vinto in carriera una Premier League e una Coppa di Lega Inglese con la maglia del Manchester City".