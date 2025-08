Ufficiale Giana Erminio, Samuele Magni torna in biancazzurro e firma il primo contratto da professionista

Rinforzo fra i pali per la Giana Erminio. Come fa sapere il club attraverso i propri canali, il portiere Samuele Magni torna a vestire la maglia biancazzurra e firma il suo primo contratto da professionista. Di seguito la nota ufficiale del club:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Samuele Magni, che ha firmato il suo primo contratto da professionista e vestirà la maglia biancazzurra fino al 30 giugno 2026. Portiere classe 2005, per Samuele Magni si tratta di un ritorno alla Giana Erminio. Arrivato dalla Tritium per far parte dell’Under 15 della Giana, da allora ha completato tutto il settore giovanile in maglia biancazzurra, per poi esordire a 17 anni in Prima Squadra nell’ultima giornata del campionato Serie D 2022/23 (Aglianese-Giana 0-1). Pochi mesi più tardi, il 18 novembre 2023, arriva per Samuele l’esordio tra i professionisti in Alessandria-Giana, gara vinta 1-2 dai biancazzurri grazie anche ad una super prestazione del giovane portiere.

Caso vuole che per Magni una seconda presenza in Serie C arriva sempre contro l’Alessandria, nel girone di ritorno dello stesso campionato, dopo l’espulsione del portiere titolare Pirola al 41’ pt, in una gara vinta dalla Giana 3-0. Nella stagione 2024/25 Magni va a giocare al Brusaporto in Serie D, dove colleziona 27 presenze e 8 clean sheet fra campionato e Coppa Italia. Aggregato alla Prima Squadra sin dall’inizio del ritiro della Giana, è oggi a completa disposizione di mister Vinicio Espinal e del suo staff.