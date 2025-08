Ufficiale Cittadella, ecco il settimo acquisto dell'estate: dal Mantova arriva Alex Redolfi

Il Cittadella ufficializza il settimo colpo del suo mercato estivo. Come fa sapere il club sui propri canali ufficiali, mister Iori potrà contare su Alex Redolfi in difesa. Classe '94, arriva a titolo definitivo dal Mantova. Di seguito la nota del club:

"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, a titolo definitivo dal Mantova, delle prestazioni sportive di Alex Redolfi.

Difensore classe 1994 nato a Calcinate (BG) e cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta.

Debutto tra i professionisti con la maglia del Como, poi Pontedera, Cremonese, Juve Stabia, Reggina, Vibonese, Gubbio e, nelle ultime due stagioni, Mantova.

Ad Alex il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".

Questo invece il comunicato del Mantova

"Mantova 1911 annuncia il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Alex Redolfi al Cittadella.

Mantova 1911 intende ringraziare il “Sergente” per le due stagioni vissute insieme, ricche di soddisfazioni.

Ad Alex il nostro più caloroso “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera sportiva, che possa essere ancora ricca di grandi soddisfazioni, umane e professionali.

Grazie di tutto Sergente!"