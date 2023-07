ufficiale Genoa, un giovane rinforzo dalla Serie C. Dal Padova ecco Ghirardello

Nuovo innesto per il Genoa, inizialmente destinato però soltanto alla squadra Primavera. Come si apprende dal portale della Lega Serie A, i rossoblù hanno depositato il contratto di Tommaso Ghirardello.

Il centrocampista, classe 2005 con già alcune presenze da professionista in Serie C, approda in Liguria dal Padova a titolo temporaneo. Da capire i rimanenti dettagli del trasferimento.