ufficiale Greenwood in prestito al Getafe. La Lazio ci aveva provato fino all'ultimo

Il futuro, per la prossima stagione, di Mason Greenwood sarà al Getafe. Questo il comunicato del club spagnolo con cui ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno d'attacco inglese in prestito dal Manchester United: "Il Getafe Football Club ha raggiunto un accordo con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood in prestito per una stagione. Nato a Bradford (Inghilterra), fa parte delle giovanili dei "Red Devils" da quando aveva sette anni, il giocatore ha giocato più di 80 partite in Premier League, dove è riuscito a segnare un totale di 22 gol. Inoltre, ha giocato 10 partite in Champions League con un totale di 2 gol segnati. Il 5 settembre 2020 ha debuttato con la nazionale maggiore inglese".

Retroscena Lazio.

La Lazio non è riuscita a consegnare a mister Sarri un nuovo esterno offensivo prima del gong finale del calciomercato. I biancocelesti ci hanno provato fino alla fine per Mason Greenwood, ma non ci sono stati i tempi tecnici per completare la trattativa. Fra le parti ci sono stati dei contatti e l'attaccante classe 2001 aveva aperto al trasferimento nella capitale.