ufficiale Hellas Verona, dalla Salernitana arriva il centravanti Milan Djuric

Visite mediche in corso, ma per l'Hellas Verona l'acquisto di Milan Djuric ha già i crismi dell'ufficialità: il club scaligero accoglie l'arrivo del centravanti, svincolato dalla Salernitana, come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A.