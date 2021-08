ufficiale Kaio Jorge alla Juventus, l'annuncio arriva dal Santos. Si trasferisce subito a Torino

Kaio Jorge alla Juventus, dal Santos arriva l'ufficialità. Questo il comunicato appena pubblicato dal Peixe sul trasferimento immediato in maglia bianconera del talento classe 2002: "Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per il trasferimento dell'attaccante Kaio Jorge questo lunedì (2 agosto). La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore verrà liberato subito per andare a giocare in Europa. Il Santos augura buona fortuna all'atleta", si legge.

Ricordiamo che Kaio Jorge era in scadenza di contratto a fine 2021 col Santos, che ha trovato un accordo con la Vecchia Signora per un'operazione da 3 milioni di euro complessivi.