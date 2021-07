ufficiale l'ex Lazio Baxevanos giocherà con i romeni del Chindia

Arrivato nel 2016 dall'Aris Salonicco, Nikolaos Baxevanos (22) è entrato nei ranghi della Lazio Primavera sino al 2019, quando il difensore centrale greco è stato prestato al Panionios, per poi attestarsi nel campionato romeno prima con il Botosani e poi con il Politehnica Iasi.

Da inizio luglio il giocatore è aggregato alla sua nuova squadra, il Chindia, e pertanto può continuare la sua esperienza nella Liga I. Pochi minuti fa è terminata la gara d'esordio della nuova stagione, una sconfitta per 1-0 contro il Rapid Bucarest, e Baxevanos non risulta nemmeno in panchina.