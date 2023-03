ufficiale Marvin Zeegelaar torna all'Udinese, ha firmato un contratto fino a giugno

Marvin Zeegelaar è di nuovo un calciatore dell'Udinese. Dopo un periodo di prova, il laterale olandese ha firmato col club friulano un contratto valido fino al termine della stagione: "Udinese Calcio comunica di aver tesserato il calciatore Marvin Zeegelaar. Il difensore olandese ha firmato un contratto fino al termine della stagione sportiva in corso e va ad integrare il reparto arretrato a disposizione di mister Andrea Sottil. Per lui si tratta, quindi, della quinta stagione in bianconero, nelle precedenti quattro ha totalizzato 66 presenze tra campionato e Coppa Italia segnando un gol".