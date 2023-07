ufficiale Monza, rinnovo fino al 2026 per José Machin

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Monza ha reso noto il rinnovo triennale concordato con Josè Machin: "AC Monza comunica che José Machin ha rinnovato il suo contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Dal suo arrivo in Brianza il 31 gennaio 2020, il centrocampista ha vissuto da protagonista la doppia Promozione dalla Serie C alla Serie A e ha in totale collezionato in maglia biancorossa 73 presenze e 6 reti, tra cui quella indimenticabile della finale play off di Pisa. Complimenti José!".

Machin già in gol nella prima amichevole dei brianzoli

La prima stagionale del Monza si è conclusa con un netto 11-0 al Nuova Camunia. Il primo tempo si chiude con un poker per i ragazzi di Palladino, in gol con Birindelli, Izzo, Colpani e con Pessina su rigore. Nella ripresa via ai cambi e altra goleada: Maric ne segna addirittura quattro, di cui uno su rigore, poi si scatena Ciurria con una doppietta e Machin chiude il tabellino con l'undicesima rete della sfida.