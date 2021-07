ufficiale Napoli, il campione d'Europa Di Lorenzo rinnova fino al giugno 2026

Bella soddisfazione per Giovanni Di Lorenzo, che dopo aver riportato l'Europeo in Italia si gode anche la stima del suo club, col secondo rinnovo nel giro di due anni. Attraverso il sito ufficiale, il Napoli ha infatti comunicato il rinnovo del laterale fino al 2026: "La SSC Napoli comunica che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2026". Un modo per blindare uno dei migliori laterali del nostro campionato, grande protagonista anche a livello internazionale: ad Euro2020 il terzino è entrato in campo all'esordio, Italia-Turchia, per non uscirne più.