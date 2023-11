ufficiale Napoli, Mazzarri nuovo allenatore azzurro. ADL: "Bentornato Walter"

Con il consueto tweet sul proprio account ufficiale, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del club azzurro, con un semplice: "Bentornato Walter!".

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

Di seguito poi è arrivato anche l'annuncio del Napoli, sempre su Twitter.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

I dettagli del contratto.

Walter Mazzarri ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024, senza nessuna opzione di rinnovo, con la società campione d'Italia che si riserva comunque di valutare un eventuale rinnovo al termine di questa stagione in base ai risultati ottenuti dalla squadra in questi sette mesi. Starà all'allenatore cercare di guadagnarsi la conferma, già dalle prime partite, visto che il calendario sarà proibitivo. Dopo la sosta gli azzurri saranno impegnati infatti al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, per poi sfidare il Real Madrid al Bernabeu un Champions League. Infine altre due gare di campionato, contro le prime della classe: Inter al Maradona il 3 dicembre e Juventus all'Allianz Stadium l'8. Un avvio da brivido, ma Mazzarri vorrà farsi trovare pronto.