Dopo l'annuncio in conferenza stampa di Davide Nicola, Franck Ribery attraverso i suoi canali social annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, a 39 anni: "Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura", ha scritto il campione francese entrato ufficialmente nello staff di Davide Nicola alla Salernitana.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE

— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022