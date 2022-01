ufficiale Sampdoria, dopo Sensi ecco Sabiri. Nuovo innesto per il centrocampo

Abdelhamid Sabiri è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club blucerchiato ha depositato il contratto del centrocampista offensivo classe '96 che arriva dall'Ascoli in prestito con diritto di riscatto. E' il secondo acquisto per il nuovo centrocampo di Giampaolo dopo Stefano Sensi, calciatore della Nazionale arrivato dall'Inter in prestito fino a giugno.