ufficiale Sampdoria, non solo Sensi. Dall'Inter arriva il giovane mediano Simone Bonavita

Non solo Sensi, si muove anche il mercato giovanile per la Sampdoria: ha firmato oggi Simone Bonavita, mediano classe 2004, che era capitano della squadra Under 18 dell'Inter. Il centrocampista passa ai blucerchiati in prestito per sei mesi, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.