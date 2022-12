ufficiale Spezia, primo colpo per gennaio. Dall'Orlando City arriva Joao Moutinho

vedi letture

Dall'Orlando City arriva il primo colpo del mercato dello Spezia per quanto riguarda il 2023: Joao Moutinho, terzino portoghese, ha firmato con il club di Via Melara fino al 2026: "João Gervásio Bragança Moutinho sarà un calciatore dello Spezia a partire da gennaio. Il laterale portoghese, reduce dall'esperienza negli USA con l'Orlando City, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club di via Melara fino al 30 giugno 2026 e già questa mattina ha svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Gotti grazie al nullaosta concesso dalla MLS".