ufficiale Spezia, Sanca subito ceduto in prestito. Va al Casa Pia AC

vedi letture

Dopo averne dato l'annuncio ufficiale, lo Spezia ha annunciato anche che Leandro Sanca non si fermerà a Spezia per questa stagione. Il portoghese è stato immediatamente ceduto in prestito e sarà a disposizione dei liguri nell'estate 2022: "Leandro Sanca si trasferirà immediatamente in prestito per una stagione alla formazione portoghese del Casa Pia AC, per poi aggregarsi a quella spezzina nell'estate 2022".