Carlos Tevez lascia il Boca Juniors. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante argentino, che in conferenza stampa ha affermato: "Se mi ritiro? Dovessi dirlo oggi direi di sì ma è possibile che nei prossimi tre mesi decida di continuare a giocare. In ogni caso non lo farò al Boca. Voglio essere padre, marito e anche fratello. Questa è l'unica cosa che ho chiaro in testa. Ho necessità di stare con mia madre ed essere un figlio. Tre mesi fa se n'è andato mio padre".