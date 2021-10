ufficiale Venezia, blindato Ceccaroni. Il centrale rinnova fino al giugno 2026

Altro rinnovo pesante in casa Venezia. La squadra lagunare blinda Pietro Ceccaroni, difensore centrale della formazione arancioneroverde con un contratto di cinque anni: "Il Venezia FC è lieto di annunciare che Pietro Ceccaroni ha firmato un rinnovo del contratto che lo legherà al Club arancioneroverde fino al 30/06/2026. Il difensore classe 1995, che finora ha disputato 86 partite con la maglia del Venezia FC totalizzando 5 gol e 3 assist, è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A del Club arancioneroverde. Ceccaroni infatti, nel corso della stagione 2020/21, ha disputato 37 partite su 38 in campionato, cui si aggiungono i 5 match di playoff. Nella sua prima stagione in Serie A, Ceccaroni ha totalizzato finora 10 presenze con all'attivo 1 gol ed 1 assist".