ufficiale Venezia, preso il centrale francese classe 2003 Melvin Remy

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia comunica l'arrivo in arancioneroverde di Melvin Remy, difensore classe 2003 che proviente dal Famalicao: "Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Melvin Remy ha sottoscritto con il club arancioneroverde un contratto fino al 30/06/2024. Il difensore francese classe 2003, in carriera ha vestito la maglia dei portoghesi del Futebol Clube Famalicão U19".