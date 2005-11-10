Ultima di Messi in Nazionale: la Roma è sempre orientata verso il no a Dybala e Molina

L'addio alla Nazionale di Leo Messi si avvicina. Il 6 ottobre sarà l'ultima partita della Pulga con la Seleccion. Una partita molto importante, una sfida che (anche se non vale punti in classifica ma si tratta solamente di un'amichevole) entrerà di diritto nella storia del calcio. E la Federazione argentina per l'occasione inviterà quei calciatori che non sono stati convocati da Scaloni nella maxi-sosta, fra cui anche i giallorossi Dybala e Molina.

La posizione della Roma non cambia

In queste ore la Roma dovrebbe dare la decisione definitiva sul via libera per due giocatori. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la posizione del club della capitale per il momento non sarebbe cambiata e dunque sarebbe per non dare il via libera ai due argentini e averli a disposizione in vista della ripresa del campionato.