Un'estate da OK il prezzo è giusto per De Paul: 30 milioni per convincere l'Udinese

vedi letture

Gioiellino da 30 milioni. Sarà un’estate da Ok il prezzo è giusto… per Rodrigo De Paul, gioiello dell’Udinese che difficilmente chiuderà la bella stagione in Friuli. Il tempo è maturo, la situazione decisamente da monitorare: il fantasista argentino, diventato duttile e a tratti anche coriacea mezzala, ma pur sempre di qualità, è in questo momento anima, cuore e piedi della formazione friulana. Ha fatto capire chiaramente di aver messo solide radici, ma a 27 anni da compiere tra pochi mesi è un punto di svolta: fare il grande salto o restare a Udine. Il passaggio nella scuderia di Raiola, ormai prossimo, dovrebbe sancire in quale direzione si vada.

A patto che il prezzo sia giusto. E si torna lì. L’Udinese è bottega di talenti, ma anche bottega con le idee chiare, più che cara. La valutazione dell’argentino è quella: non sono pochi soldi, soprattutto in questa fase storica. E anche per questo a gennaio di offerte concrete non ne sono arrivate. In Italia lo guardano Juventus e Inter, in Premier ci pensa Bielsa ma non è l’unico. Si torna lì, può essere l’estate della svolta. A determinate condizioni.