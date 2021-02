Un goffo autogol di Gosens riporta in partita il Napoli: l'Atalanta conduce 3-2 al 76'

vedi letture

Secondo tempo spettacolare al Gewiss Stadium, dove il Napoli è tornato in partita al 76' per via di un autogol piuttosto goffo da parte di Gosens. Cross di Politano da destra, l'esterno mancino prova a chiudere di testa ma lo fa colpendo in direzione della propria porta, così da battere Gollino. A poco meno di un quarto d'ora dal novantesimo, l'Atalanta conduce ma il Napoli ha accorciato sul 3-2.