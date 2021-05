Un lampo di Luis Alberto e nulla più: la Lazio sbatte contro il Parma, 0-0 al 45'

La Lazio non sfonda, il Parma (per ora) resiste. Il primo tempo all'Olimpico è tutt'altro che entusiasmante: chi si aspettava una partita facile per i biancocelesti, resta deluso perché la squadra di Inzaghi va a folate e non riesce a creare grossi pericoli dalle parti di Sepe. Pesanti le assenze di Correa e Milinkovic-Savic, ma in generale i capitolini sono riusciti solo in rare occasioni a velocizzare la manovra, mentre i ducali hanno provato più a congelare il possesso e a tenere i ritmi bassi. L'occasione più grossa capita intorno alla mezzora sui piedi di Luis Alberto: triangolo stretto con Immobile, la conclusione dello spagnolo si infrange contro la traversa. Muriqi, scelto come partner d'attacco di King Ciro, non ne azzecca una, manca qualità nelle giocate. Troppo poco per sbloccare il risultato.