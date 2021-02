Un minuto di silenzio prima di Atalanta-Real Madrid in onore di Willy Ta Bi: il comunicato UEFA

La sfida di questa sera fra Atalanta e Real Madrid si aprirà con un minuto di silenzio in ricordo del giovane Willy Ta Bi, giovane 21enne della Primavera della Dea che è venuto a mancare nelle scorse ore dopo una lunga malattia. Questo il comunicato della UEFA: "A nome della comunità calcistica europea, tutti alla UEFA sono profondamente addolorati nell'apprendere della scomparsa del giocatore dell'Atalanta Willy Ta Bi. Prima della sfida di Champions League di questa sera tra Atalanta e Real Madrid ci sarà un minuto di silenzio per onorare il centrocampista".

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Atalanta player Willy Ta Bi.

There will be a minute’s silence to honour the midfielder ahead of tonight’s Champions League match between Atalanta and Real Madrid. pic.twitter.com/zDFhhhMrj1

