Un potenziale da 65 milioni in più dagli acquisti estivi dell'Inter. Lo United studia Dumfries

Il quotidiano Tuttosport nella sua edizione odierna si sofferma sugli acquisti estivi dell'Inter e spiega come i 5 giocatori arrivati alla corte di Simone Inzaghi abbiano incrementato complessivamente il proprio valore di 65 milioni di euro, passando da una spesa di 50 milioni ad un potenziale incasso da 115.

Dumfries il giocatore con più mercato

L'esempio più calzante è quello che riguarda Denzel Dumfries: strappato al PSV per 15 milioni di euro, oggi dopo una ottima seconda parte di stagione ne vale almeno 35. Ed il Manchester United sembra sempre più interessato a lui. Federico Dimarco aveva un valore di bilancio pari a zero, in estate: oggi se una squadra interessata volesse muoversi per lui, ad esempio il Torino, dovrebbe sborsare almeno 20 milioni di euro. Quindi Hakan Calhanoglu, arrivato a zero e che oggi avrebbe un prezzo da circa 35 milioni di euro. Il valore di Edin Dzeko, vista l'età, non può subire variazioni verso l'alto e qualche dubbio resta anche sulla spesa fatta per Joaquin Correa. Ma in generale, come detto, il bilancio fra spesa e potenziale guadagno è assolutamente in attivo.