Una buona Juventus è avanti sulla Sampdoria all'intervallo: a Marassi decide Federico Chiesa

Juventus in vantaggio a Marassi contro la Sampdoria dopo i primi 45 minuti. 1-0 il risultato in favore dei bianconeri grazie alla rete di Federico Chiesa al 20'.

Lo spartito della gara è chiaro fin da subito: la Juventus prova a fare la partita, la Samp che lascia volentieri il possesso ai bianconeri per provare a far male in ripartenza. I primi squilli sono di Quagliarella, con un tiro da lontano alla Quagliarella, e di Danilo. Ma chi sblocca il risultato come detto è Chiesa, bravissimo a chiudere un contropiede veloce rifinito dal triangolo CR7-Morata e trasformato in gol proprio dall'ex Fiorentina. Dalla mezzora anche CR7 prova a scrivere il suo nome sul tabellino: prima con una punizione, poi con un tiro dalla distanza, quindi con un dribbling su Audero che termina fuori. La Sampdoria sembra soffrire la pressione alta degli uomini di Pirlo e proprio per questo raramente riesce a graffiare la difesa juventina. E come detto, dopo i primi 45 minuti, Sampdoria-Juventus è 0-1.