Una Roma tra tensioni e delusioni riparte dal Lecce: le ultime da Trigoria

La Roma sta vivendo un momento molto delicato. Parliamoci chiaro: la sconfitta casalinga per mano del Bologna e la conseguente eliminazione in Europa League hanno inevitabilmente portato tanta delusione all’interno dei corridoi del Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria e inasprito ulteriormente tensioni che proseguono da mesi. All’indomani della disfatta dell’Olimpico, infatti, c’è stato un vertice tra Ryan Friedkin, Gasperini, Ranieri e Massara per analizzare le problematiche venute alla luce in questo periodo e discutere del futuro. Ciò che è emerso da questo confronto è l’importanza - ora più che mai - di centrare il quarto posto in queste nove partite che rimangono fino al termine della stagione.

Nonostante il clima non sia dei migliori, astenersi dal parlare di stagione fallimentare in questo momento. Sebbene il percorso nelle coppe abbia lasciato tanto rammarico, la Roma è ancora in corsa per quello che è il suo obiettivo principale: la qualificazione alla prossima Champions League. Malgrado gli ultimi risultati deludenti ne abbiano complicato la strada, la Roma ha oggi, contro il Lecce, l’opportunità di agganciare la Juventus - fermata dal Sassuolo ieri sera - conoscendo già il risultato di Como-Pisa delle 12:30. Insomma, nulla è compromesso in campionato: oltre alla vittoria, però, la sfida ai salentini deve essere un’occasione di rilancio, per non cadere nel baratro.

Passando al campo, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con assenze pesanti e stanchezza da smaltire. Il primo dubbio riguarda chi prenderà il posto dello squalificato Wesley: Tsimikas è più avanti nel ballottaggio, ma Rensch potrebbe comunque rientrare nell’undici titolare per far rifiatare Celik. El Aynaoui si contende invece il posto in mediana con Pisilli per affiancare Cristante e sostituire l’infortunato Koné. In attacco, si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Vaz dal primo minuto in coppia con l’imprescindibile Malen. Per la lista dei convocati, però, bisognerà aspettare ancora qualche ora.