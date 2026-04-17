Uno-due micidiale del Sassuolo: prima Volpato e poi Nzola portano il risultato sul 2-0
TUTTO mercato WEB
Uno-due fulminante del Sassuolo contro il Como. Prima il pallonetto di Cristian Volpato al 43' al termine di un perfetto contropiede avviato da Laurienté e poi il 2-0 di Mbala Nzola, autore del suo primo centro in maglia neroverde al 44' su assist dello stesso Laurienté.
Doccia fredda per i lariani, che andranno all'intervallo sotto di due reti.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
19:00Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana, l'amministratore unico Forti al termine dell'udienza fallimentare: "Siamo sulla strada giusta"
Pronostici
Calcio femminile