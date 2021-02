Urbanski in rossoblù, Paz al Kayserispor: il comunicato del Bologna con i dettagli delle operazioni

Un operazione in entrata e una in uscita in queste ultime orre di mercato per il Bologna, che dopo le ufficialità arrivate dal sito della Lega ha comunicato anche i dettagli delle operazioni che hanno portato Urbanski in rossoblù e Paz al Kayserispor:

- Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal KS Lechia Gdańsk il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kacper Urbanski (Danzica, 7 settembre 2004) a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisizione definitiva.

- Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Kayserispor Kulubu il diritto alle prestazioni sportive del difensore Nehuen Paz a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.