Vaciago su Tuttosport: "Di Maria è il leader che mancava alla Juventus"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato con un video sul sito del quotidiano la vittoria per 3-0 ottenuta dalla Juventus contro il Sassuolo: "Vlahovic ha ricevuto più palle gol in una partita che in tutto il resto della stagione. Di Maria non è soltanto un giocatore di classe superiore, forse anche troppo rispetto al nostro campionato come diceva Buffon, ma è anche un clamoroso uomo squadra. Prende le redini del gioco e indica ai compagni anche come battere il fallo laterale. È il leader che troppo spesso è mancato. Bremer sembra alla Juventus da 10 anni per il suo ambientamento così rapido. Locatelli, McKenni e Zakaria, buona volontà ma poche idee in mediana. Si sente la mancanza di un regista. Danilo è una sicurezza, Alex Sandro invece ha disputato la solita prestazione mediocre. Incoraggiante se non convincente è la Juventus. Partite ocme questa l'anno scorso le avrebbe perse. Ha dimostrato una solidità mai vista".