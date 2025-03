Valutazioni di mercato delle rose, non c'è storia: l'Inter vale quasi il doppio rispetto al Napoli

vedi letture

La analisi di TMW sui valori delle rose di Napoli ed Inter, protagoniste dello straordinario match scudetto di questa sera al Maradona, ha dato risposte abbastanza precise, almeno dal punto di vista delle cifre sulla carta.

Come punto di riferimento abbiamo preso i valori di Transfermarkt, andando ad analizzare le due rose reparto per reparto. E l'Inter, in questo speciale confronto, anche per via di una rosa ben più profonda (alla luce dell'impegno europeo che non ha il Napoli) vince tutti i testa a testa con la squadra di Antonio Conte. Un semplice dato numerico che non riflette, evidentemente, i valori del campo, ma che può spiegare bene le filosofie e le strategie che esistono dietro le costruzione delle due contender per lo Scudetto.

Il reparto che vede il gap più ampio, anche per via dei giocatori presi in considerazione (9 per l'Inter, 6 per il Napoli), è il centrocampo: per l'Inter la valutazione complessiva del reparto è di 283 milioni, per il Napoli 126 milioni, con una forbice sulla sola linea mediana di ben 157 milioni di euro. Nel complessivo, la rosa dell'Inter ha un valore di 669,8 milioni di euro considerando i 4 reparti. Mentre quella del Napoli arriva a poco più della metà, 361,3 milioni di euro. La differenza nel complessivo insomma è evidente: a numeri e valore, l'Inter 'batte il Napoli di 308,5 milioni di euro.