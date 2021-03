Van Basten migliore 9 di sempre per Vieri, Cassano si arrabbia: "Ronaldo è fuori categoria"

Simpatico battibecco tra Christian Vieri e Antonio Cassano sulla Bobo Tv, in diretta stasera su Twitch. Il motivo del contendere è Marco van Basten: "Centravanti più completo che c'è mai stato. Di testa era fortissimo". Cassano non è d'accordo e gli animi si scaldano: "Non esiste la categoria 'centravanti più forte di tutti i tempi'. Ronaldo era una cosa a parte, pur essendo van Basten immenso". Alla fine anche Vieri conviene: "Come attaccante, non come centravanti, non aveva rivali: vuoi convincere me che ci ho giocato insieme quattro anni?".