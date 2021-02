Varane: "Sergio Ramos out? Ci capiamo con lo sguardo. Ma il mio rendimento non ne risente"

Il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha parlato a Eurosport a poche ore dall'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta: "Ci avevano già dati per morti, ma siamo tornati. E' un qualcosa che fa parte di questo club. E' un modo di essere e di pensare che io ho assimilato velocemente dopo il mio arrivo. Quando si vivono momenti difficili la fiducia va e viene, quello che serve è restare concentrati ed essere pronti per tornare ad essere competitivi. Le partite senza pubblico? Posso dire che si nota la differenza. Quando segni per esempio non succede niente, nessuna reazione dagli spalti. Serve cercare qualcosa dentro se stessi, dobbiamo motivarci fra di noi e non è sempre facile. Giocare senza Sergio Ramos? Non cambia niente per quel che è il mio rendimento sul campo. Detto questo, giocando insieme da 10 anni non c'è bisogno di comunicare, ci conosciamo bene. Sappiamo come l'altro si muove in campo, non serve pensare perché già sappiamo dove andrà l'altro sul campo".