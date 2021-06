Veloso: "Al Verona mi sono ritrovato, per la prossima stagione c'è una voglia maggiore"

Nel corso dell'intervista concessa a SportWeek, il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha parlato del suo futuro: "C'è ancora di giocare. Qui mi sono ritrovato. Negli ultimi due anni al Genoa non avevo fatto benissimo, dunque sono arrivato al Verona con grandi motivazioni, era una sfida come me stesso per dimostrare che potevo dare ancora qualcosa. Quest'anno sono stato frenato da piccoli infortuni e ho dovuto sottopormi a un intervento al collo abbastanza delicato, perciò sento dentro una voglia ancora maggiore pensando alla prossima stagione".