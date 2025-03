Ufficiale Venezia, entrano due nuovi manager nel Cda della società: i dettagli

Il Venezia ufficializza la nomina di due nuovi manager all'interno del proprio Cda: si tratta di Tancredi Vitale, che coprirà il ruolo di Managing Director e di Giorgio Francia, che invece sarà Finance Director and GM Corporate.

Ecco il comunicato del club lagunare: "Venezia, 12 Marzo 2025 - Venezia FC SpA rafforza il management con le nomine di Tancredi Vitale nel ruolo di Managing Director (MD) e di Giorgio Francia come Finance Director (FD) and General Manager (GM) Corporate.

L’ingresso di queste nuove figure di alto profilo, con una lunga esperienza nel mondo dello sport a livello internazionale e nella gestione di brand globali, mira a potenziare la struttura organizzativa della società e ad accelerare il percorso di crescita avviato dalla Proprietà.

Il Comitato Operativo della Proprietà (OpCo) conferma dunque il proprio impegno con la creazione di un team dirigenziale italiano dalla forte leadership, composto da manager con esperienza in ambito sportivo, commerciale e finanziario. L’obiettivo è quello di consolidare il Venezia FC come club in grado di competere con stabilità nella Serie A italiana.

"Le nomine di Vitale e Francia rappresentano un momento di svolta nel nostro percorso di crescita" – evidenzia Jamie Reigle, Vice Chair Comitato Operativo Venezia FC - "Questi ruoli strategici supportano la visione da parte della Proprietà di un club guidato da un team di leadership ambizioso, con base a Venezia. I nuovi manager, insieme al Direttore Sportivo (DS) Filippo Antonelli, formano una squadra formidabile con professionalità complementari, che darà priorità all'eccellenza sportiva e commerciale per generare valore a lungo termine per il Venezia FC".

Tancredi Vitale, 49 anni, originario di Torino, con una carriera di oltre 30 anni sviluppata tra Olanda, Germania e USA, porta con sé competenze in crescita e sviluppo globale del business, nella leadership di team e nella creazione di brand equity, avendo ottenuto risultati significativi in termini di ricavi e profittabilità. Ha lavorato presso l'headquarter di Nike in Oregon, dove negli ultimi 15 anni ha ricoperto ruoli di senior management in diverse aree, guidando molteplici linee di business nell' abbigliamento e nelle calzature per i marchi Nike e Jordan. In precedenza, ha operato nella sede centrale tedesca di Adidas, collaborando con Yohji Yamamoto alla creazione di Y-3, marchio pioniere nella fusione tra performance e moda. Ancora prima, ha contribuito alla crescita dei brand Kappa e Jesus Jeans presso Basic.Net.

"La storia di Venezia è unica e straordinaria, un equilibrio perfetto tra il coraggio di esplorare nuove rotte con ambizione e la capacità di innovare," - sottolinea Tancredi Vitale - "Sulla base di questi valori, che definiscono l'identità e lo spirito della città, il Venezia FC ha tutte le potenzialità per affermarsi sia sul campo che come brand di grande richiamo internazionale. Sono fortemente motivato ad affrontare questa nuova sfida e ringrazio gli azionisti per la fiducia nei miei confronti. L'obiettivo sarà valorizzare al meglio le nostre risorse e investimenti, promuovendo una mentalità di leadership a tutti i livelli".

Giorgio Francia, 52 anni, laureato all’Università Bocconi in Economia aziendale, vanta 30 anni di esperienza tra consulenza aziendale e finanziaria e posizioni dirigenziali nel settore del calcio. Ha iniziato la sua carriera come revisore contabile in Arthur Andersen, per poi ricoprire ruoli di consulenza con Value Partners e Deloitte Consulting. Nell’ultimo decennio ha ricoperto la carica di Chief Financial Officer dell’AS Roma SpA, maturando una conoscenza approfondita della gestione di un club calcistico e delle dinamiche del settore a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle tematiche finanziarie.

"La sostenibilità finanziaria e la crescita strutturata sono elementi fondamentali per costruire un futuro solido e competitivo” – dichiara GiorgioFrancia – “Per competere ad alti livelli è fondamentale consolidare un modello di gestione efficiente e orientato allo sviluppo. Venezia FC ha piani di crescita dal grande potenziale, lavoreremo per rafforzarne la stabilità economica, creando le condizioni per un’espansione sostenibile sia sul piano dei risultati sul campo che in quello commerciale. Sono entusiasta di entrare nel management di questo storico club e ringrazio la Proprietà per la fiducia e per avermi offerto questa opportunità professionale e di vita”.

Vitale e Francia si uniranno a Filippo Antonelli nella direzione esecutiva della società ed entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione del Venezia FC SpA, lavorando in piena sinergia con l'OpCo.