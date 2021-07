Venezia, idee chiare per la Serie A. Mercato: il grande colpo potrebbe essere Giovinco

Venerdì scorso si è esposto in prima persona il presidente Duncan Niederaurer che ha parlato degli aspetti societari in previsione della prossima stagione. Prima di tutto ha affrontato il tema della promozione che per il club è un grande traguardo e la dirigenza cercherà di sfruttare questa occasione per rafforzare il progetto anche da un punto di vista finanziario. Successivamente ha analizzato il tema delle strutture, a cominciare dallo stadio P.L. Penzo, dove i lavori di ammodernamento dello storico impianto veneziano sono molti, al momento sembra che la tabella di marcia sia stata rispettata e come da previsioni i lavori dovrebbero terminare entro il primo match casalingo di Serie A, così da permettere a squadra e tifosi di festeggiare la promozione nel proprio stadio di casa. In caso contrario le prime sfide casalinghe del club lagunare si disputeranno allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Passando poi al centro sportivo del Taliercio dove i lavori già pianificati, rifacimento del campo in sintetico e un restyling degli spogliatoi, sono già in fase di restauro mentre per quanto riguarda la costruzione degli uffici amministrativi i tempi sono ancora lunghi ma il progetto del club resta invariato. In conclusione il presidente ha confermato le date del ritiro prestagionale, che il Venezia trascorrerà a San Vito di Cadore dal 12 al 25 maggio e la nuova partnership con Kappa che nella prossima stagione realizzerà le maglie del club lagunare.

L’obiettivo della prossima stagione del Venezia è la salvezza e per ottenere questo importante obiettivo il club lagunare non sta lasciando nulla di intentato. Come già detto più volte dal d.s. Collauto e dal presidente Niederaurer il mercato del club arancioneroverde non guarderà a grandi nomi ma punterà su giocatori che sposeranno il progetto di mister Paolo Zanetti. I primi giocatori che il Venezia ha acquistato per la Serie A sono arrivati in laguna già sul finire della scorsa stagione, infatti già nel maggio scorso Daan Heymans, giovane promettente centrocampista belga e Damiano Pecile centrocampista italiano classe 2002 sono ufficialmente entrati a far parte della famiglia arancioneroverde. Dor Peretz, centrocampista israeliano classe 1995 è arrivato a Venezia per sostituire uno dei perni del centrocampo che ha portato alla promozione del club Veneto, ovvero Youssef Maleh che nella prossima stagione giocherà con la Fiorentina. Mentre per quanto riguarda le fasce le prime scelte sono state l’austriaco David Schnegg a sinistra e Tyronne Ebuehi a destra che nelle ultime stagioni è diventato un titolare della nazionale nigeriana. Chiudo la parentesi dedicata al mercato con la nuova voce di mercato lanciata nelle ultime ore da Gianluca di Marzio che ha parlato di Sebastian Giovinco come possibile grande colpo del mercato del Venezia, ma al momento la trattiva sembra ancora in una fase embrionale, vedremo come si svilupperà nelle prossime ore.