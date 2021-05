Venezia, Maleh sul futuro: "Non lo so ancora, ora penso solo a festeggiare la A"

Al termine della sfida contro il Cittadella che ha sancito la promozione in Serie A del Venezia, il centrocampista lagunare Youssef Maleh ai microfoni di Dazn ha risposto anche alle domande sul suo futuro, visto che a gennaio è stato acquistato dalla Fiorentina: "Non lo so ancora, pensiamo a festeggiare. Ancora non lo so cosa farò. Sono emozioni uniche, nessuno se lo aspettava. Ci credevamo sin dall’inizio".