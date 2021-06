Venezia, Poggi su Maleh: "Valuterà la Fiorentina, noi non possiamo perdere tempo"

Paolo Poggi, direttore tecnico del Venezia neo promosso in Serie A, ha parlato del futuro di uno dei protagonisti dello scorso campionato di B, ovvero Youssef Maleh, in prestito ai lagunari dopo l'acquisto da parte della Fiorentina: "Noi non abbiamo chiesto il rinnovo del prestito. Più che un desiderio nostro questa è una cosa che in tanti hanno pensato presupponendo che Maleh darà continuità alla sua crescita. Ma è un giocatore della Fiorentina, la quale valuterà il da farsi e noi non forzeremo i tempi, anche perché non possiamo aspettare senza muoverci sul mercato".