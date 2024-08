Ufficiale Venezia, preso Filip Stankovic dall'Inter: prestito con obbligo condizionato

vedi letture

Colpo del Venezia in porta. Con un comunicato ufficiale, diramato sul proprio sito, il club arancioneroverde ha annunciato l'arrivo di Filip Stankovic dall'Inter, in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Questo il testo: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con FC Internazionale per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione 24/25, con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni, del portiere classe 2002 Filip Stankovic.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, nella stagione 21/22 passa al Volendam totalizzando in due stagioni 64 presenze con 12 clean sheet.

Nella stagione 23/24, Stankovic passa alla Sampdoria, con colleziona 38 partite mantenendo la rete inviolata in 8 gare.

A livello internazionale Stankovic ha totalizzato 11 presenze con le nazionali giovanili serbe. Benvenuto a Venezia Filip".

Queste invece le parole di Filip Stankovic dopo la firma: “Scegliere Venezia è stato facile. Quando sono venuto da avversario l’anno scorso si percepiva una grande atmosfera in uno stadio come il Penzo, e quando ho saputo dell’interessamento del Venezia non ci ho pensato due volte. Ho visto il nuovo centro sportivo, è moderno e funzionale, e le prime impressioni sono davvero positive. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sono sicuri che sapranno spingerci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.