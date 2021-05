Venezia, Zanetti dopo la promozione: "Ci hanno messo in difficoltà, merito al Cittadella"

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la promozione in serie A: "Oggi abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà, merito al Cittadella. Ma è uscito il nostro cuore. Questi ragazzi resteranno sempre nel mio cuore. Non me lo aspettavo, siamo una squadra giovane, ma ci troviamo a gioire per una cosa incredibile".