Ventola sull'Inter: "Stravedo per Conte, spero rimanga. Non facile vincere lo Scudetto con la Juve"

Nicola Ventola, nella live di Twitch di BoboTv, ha parlato dell'Inter e di Antonio Conte. "Sono un grandissimo estimatore di Conte, perché sai che con il Sassuolo vai in difficoltà nel possesso palla. Invece con il Cagliari ha palleggiato, inserendo tre centrocampisti di qualità. Alla sua maniera vedo un'Inter che cresce sempre di più. Li ha messi lì sapendo di fare la partita. Io stravedo per Conte, spero che rimanga e faccia bene. Non era facile vincere lo Scudetto dopo che la Juve dominava da 9 anni, non tutti gli allenatori potevano fare quello".